Украине прежде всего нужно наладить ситуации в стране, а потом уже думать о возвращении Донбасса

Таким мнением поделилась писательница Лариса Ницой, передает "Главред".

"Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это - наши земли, захватили чужие", - отметила писательница.

Также она уверена, что жителям Донбасса нужно будет пройти "проверку" в случае возвращения в Украину.

"Если они думают, что мы горим желанием, чтобы они вернулись, то зря. Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам - мол, речь не наша культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же, когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины, пока не докажут, что любят Украину. А если не любят, то им нечего здесь делать", - резюмировала писательница.

Ранее мы писали, что Крым оказался на пороге критической нехватки воды, и это может обернуться серьезными последствиями для Украины.

За последний год запасы питьевой воды в регионе уменьшились до 60%, и ее хватит до июля-августа. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новые военные действия против Украины, поскольку Киев дал понять, что не пустит воду в Крым до его деоккупации, пишет журналист Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До аннексии Россией в начале 2014 года 85% питьевой воды Крым получал из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу. После захвата полуострова РФ Украина прекратила поставку воды, а оккупантам пришлось полагаться на местные скважины, водохранилища и грунтовые воды. Сейчас в Крыму 22 водохранилища, причем некоторые из них полностью высохли или же их запасы достигли критического уровня.

Напомним, скандальная Ницой набросилась на Тину Кароль из-за российской песни.

Как сообщала Politeka, Ницой рассказала, чем Пушкин и Высоцкий угрожают украинцам.

Также Politeka писала, что Ницой призвала вооружить украинцев, пока не стало поздно.