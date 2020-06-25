Одна из главных достопримечательностей российской армии загорелась прямо во время парада в Москве

Как сообщает Politeka.net, видео чрезвычайного происшествия в сети опубликовали на странице "Львовский метрополитен" в Twitter (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

24 июня по распоряжению президента Владимира Путина в России провели парад ко Дню Победы, который перенесли на лето из-за пандемии. Событие оказалось богатым на курьезы и казусы, так прямо посреди дороги загорелся новейший бронетранспортер "Бумеранг", который должен был стать изюминкой показа. На выезде с Красной площади в боевой машине со всех щелей повалил густой дым, и она остановилась.

"Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг"", - пишут авторы.

Российские пропагандисты действительно называли "Бумеранг" главной гордостью парада, как уникальное транспортное средство. Сообщалось, что все БТР успешно прошли испытания незадолго до парада.

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг" 😂 pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львовский метрополитен (@natohawks) June 24, 2020

Пользователи социальной сети высмеяли происшествие в комментариях:

"Так это еще они на парад самое боеспособное выставили. Тот хлам что в частях вообще не боеспособный и не на ходу"; "Адмирал Кузнецов всё-таки прибыл"; "Со спецэффектами"; "Не сгорел, а поставил дымовую завесу"; "Горит так же,как все новые изобретения России"; "Не имеющий аналогов вышел из строя"; "Это специальный БТР, он заезжает в логово врага и там загорается, и у врагов пожар! Профит же!!"; "Хорошо, что не имеет аналогов в мире, а то ваще кранты".

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