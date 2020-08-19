Что же с ним произошло, как думаете?

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол о результатах выборов

Об этот сообщает портал TUT.BY.

По информации издания, Константина Шишмакова спасатели обнаружили в реке Неман, а обстоятельства его гибели похожи на суицид.

29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа.

Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой».

Но домой так и не приехал.





Стоит отметить, что в МВД Беларуси заявляли о трех погибших из-за столкновений во время акций протеста. По данным правозащитников, во время протестов погибли пять человек. Сегодня, 19 августа, стало известно еще об одной жертве.

Напомним, ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%.



Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".