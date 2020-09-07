Предварительные результаты выборов в парламент категорически не устраивают местных жителей
Об этом пишет Немецкая волна.
Так, вчера вечером, 6 сентября, десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в больших городах Черногории.
Людей не устраивает, что по предварительным результатам выборов, которые состоялись неделю назад, большинство в Скупщине, а именно 41 мандат, получают оппозиционные и просерсбкие партии.
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"С нас хватило "свобод" четников", - объяснил журналистам один из участников протестов.
Отметим, что четниками себя называли сербские партизаны, которые участвовали во Второй мировой войне, а также боевых действиях на территории бывшей Югославии.
Оппозиционные силы, узнав предварительные результаты, уже заявили о формировании переходного комитета, и требуют отставки президента Мило Джукановича, который занимает топ-должности в Черногории с 1991 года. Его также обвиняют в коррупции и связях с мафиозиями.
На опубликованных кадрах видно, что протестующие вышли на акции с файерами и флагами. В Подгорице они вовсе устроили настоящее "огненное шоу", чтобы привлечь внимание общественности и властей.
Ранее мы рассказывали, что режим Путина рухнет после массовых протестов в РФ.
По словам астролога Влада Росса, Путин увидел, что некому возглавить оппозиционное движение в Беларуси, и решил, что в России можно подавить все протестные настроения, устранив того, кто может мобилизовать людей. Это была главная задача – ликвидировать протестного лидера РФ.
Он также добавил, что уже в 2021 году режим Владимира Путина падет.
Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.
Как писала Politeka, Путин может оставить Украину в покое, озвучен действенный способ.
Также Politeka сообщала, что на параде Путина засветился "самый дорогой" ветеран в мире, фото.