Предварительные результаты выборов в парламент категорически не устраивают местных жителей

Об этом пишет Немецкая волна.

Так, вчера вечером, 6 сентября, десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в больших городах Черногории.

Людей не устраивает, что по предварительным результатам выборов, которые состоялись неделю назад, большинство в Скупщине, а именно 41 мандат, получают оппозиционные и просерсбкие партии.

"С нас хватило "свобод" четников", - объяснил журналистам один из участников протестов.

Отметим, что четниками себя называли сербские партизаны, которые участвовали во Второй мировой войне, а также боевых действиях на территории бывшей Югославии.

Оппозиционные силы, узнав предварительные результаты, уже заявили о формировании переходного комитета, и требуют отставки президента Мило Джукановича, который занимает топ-должности в Черногории с 1991 года. Его также обвиняют в коррупции и связях с мафиозиями.

На опубликованных кадрах видно, что протестующие вышли на акции с файерами и флагами. В Подгорице они вовсе устроили настоящее "огненное шоу", чтобы привлечь внимание общественности и властей.

Tens of thousands of protesters singing the hymn of Montenegro in Podgorica tonight. Amazing footage. pic.twitter.com/GihZ5ICg4k — Ruslan Trad (@ruslantrad) September 6, 2020

Ранее мы рассказывали, что режим Путина рухнет после массовых протестов в РФ.

По словам астролога Влада Росса, Путин увидел, что некому возглавить оппозиционное движение в Беларуси, и решил, что в России можно подавить все протестные настроения, устранив того, кто может мобилизовать людей. Это была главная задача – ликвидировать протестного лидера РФ.

Он также добавил, что уже в 2021 году режим Владимира Путина падет.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

Как писала Politeka, Путин может оставить Украину в покое, озвучен действенный способ.

Также Politeka сообщала, что на параде Путина засветился "самый дорогой" ветеран в мире, фото.