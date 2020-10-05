Шансы Джо Байдена победить на выборах в США стали выше после известия о том, что президент Дональд Трамп заболел коронавирусом

Как передает Politeka, об этом сказал популярный журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Так, по словам журналиста, после известия о болезни президента США Дональда Трампа ставки на победу представителя Демократической партии Джо Байдена выросли более чем на 10% - с 57% до 67%. Впрочем, как подчеркнул Яковина, есть и те, кого неожиданный скачок рейтинга Байдена очень расстроил. В частности, огорчился новыми цифрами хозяин Кремля Владимир Путин и его окружение, которые серьезно потратились финансово, сделав снова ставку на Трампа.

Яковина отметил, что пока что Трамп не проиграл, однако российская экономика уже испытывает трудности. Агентство Bloomberg сообщило об интересной детали в поведении российской валюты. Ранее колебания рубля зависело главным образом от изменения цен на "черное золото", а теперь курс валюты в РФ гораздо больше зависит от шансов Джо Байдена на победу на выборах.

По словам журналиста, чем выше шансы Байдена победить на выборах, тем слабее становится рубль, и наоборот - как только Трамп начинает набирать обороты, сразу же рубль начинает укрепляться.

По мнению журналиста, в том случае, если в США сменится президент, то вскоре и сам режим Путина может быть обречен.

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