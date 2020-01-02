О самых настоящих полезных продуктах рассказали диетологи

Утреннее питание — один из важных принципов, которым нужно следовать для здорового образа жизни. Диетологи рассказали о трех наиболее полезных и важных продуктах для начала полноценного дня.

Последние научные открытия подтвердили слова специалистов. Итак, топ-3 важных и полезных продуктов:

овсянка.

В каше содержится клетчатка, являющаяся весьма полезной для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Также в ней содержатся бета-глюканы, усиливающие действие клеток, отвечающих за иммунитет.

В обычной «геркулесовой каше» есть минералы: фосфор, железо, магний, кальций, цинк, калий и натрий. Также она богата витаминами: PP, H, B1, B2, E.

Тем, кто соблюдает диету, понравится овсянка на воде. Каша надолго утоляет голод и помогает избегать постоянные перекусы. Однако, так как организму требуется разнообразие, то овсянку нужно чередовать с другими блюдами.

фрукты.

Растительная клетчатка поможет правильно функционировать организму. Такой завтрак очень полезен для поддержания стабильного веса и похудения. Стоит запомнить, что нужно отдавать предпочтение только не очень сладким фруктам: киви, ягоды, яблоки, апельсины и груши.

белковый завтрак.

Это яйца с беконом либо рыбой, а у вегетарианцев пользуются популярностью бобы или соя, чечевица или фасоль. Такой рацион дает длительное ощущение сытости, что крайне важно для утреннего приема пищи.

В частности, бобы содержат витамины А и В, флавоноиды, железо и кальций, а куриный желток — селен, магний и фосфор. К тому же, яичный холестерин нужен организму для выработки гормонов, в частности, тестостерона.

Напомним, эксперты рекомендуют есть креветки для улучшения здоровья. По словам специалистов, благодаря креветкам очищаются сосуды и укрепляется иммунитет. В последнем случае установлено, что ракообразные активизируют иммунную систему. В результате люди меньше болеют.

При похудении также советуют употреблять креветки. Они считаются отличным источником белка, быстро утоляющими голод.

Также морские жители обладают успокаивающим средством. В частности, креветки едят в качестве профилактики стрессов.

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