Во время ларингита воспаляется гортань, из-за чего появляется охриплость или вовсе пропадает голос. При неправильном лечении болезнь может перерасти в хроническую стадию. Как бороться с ларингитом?

Ларингит: симптомы

Основные симптомы болезни: избыточное скопление слизи в гортани, кашель, хрипота и потеря голоса, трудности во время глотания, ощущается «ком» и боль в горле, одышка, может быть лихорадочное состояние. Если ларингит развивается параллельно с гриппом или простудой, наблюдаются опухшие гланды, быстрая утомляемость, вялость и головная боль.

Острый ларингит

При остром ларингите воспаляется слизистая оболочка гортани. Эта болезнь может быть как самостоятельной, так и проявляется вместе с ОРВИ, гриппом, ревматизмом, подагрой или заболеваниями крови.

Также развитию болезни способствует переохлаждение, неблагоприятные условия в помещении (запыленность, горячий сухой воздух, повышенный шумовой фон) и большая нагрузка на голосовой аппарат. Острый ларингит может беспокоить пациента из-за травмы, химического или термического ожога горла.

Хронический ларингит

Хронический ларингит возникает из-за курения, употребления алкогольных напитков, аллергии и сахарного диабета. Также причиной этого недуга может стать заболевание почек, искривление перегородок носа, гормональные нарушения, климакс и постоянные нагрузки на голосовой аппарат.

Стенозирующий ларингит

Стенозирующий ларингит еще называют ложный круп. Зачастую он беспокоит пациентов из-за воздействия вирусных инфекций (кори, парагриппа, гриппа и аденовируса). Реже возбудителями болезни становятся: герпес, ветряная оспа и коклюша. Инкубационный период — 2 или 3 суток. Три основных признака ложного крупа: сильный кашель, осиплость голоса и шумное дыхание.

Ларингит после ОРВИ

Чаще всего люди обращаются к врачам в связи с ларингитом, который вызвали острые респираторные вирусные инфекции. У них наблюдается изменение голоса, полностью или частично пропадает голос, ощущается боль в горле, повышается температура и увеличиваются лимфоузлы.

Ларингит у взрослых

Помимо инфекционного возникновения ларингита, у взрослых начинаются проблемы с гортанью после длительного пения, публичных выступлений и разговора на повышенных тонах. В этом случае можно обойтись без медикаментов, поскольку выздоровление наступает быстрее. Нужно только какое-то время не нагружать голосовые связки.

Ларингит у детей

У детей ларингит проявляется примерно так же, как у взрослых. Нужно помнить, что ларингит может протекать с осложнениями, если малыша лечить неправильно.

Самое опасное осложнение наблюдается у совсем маленьких детей. Это стеноз или сужение просвета гортани. Если вовремя не обратить внимание на данный недуг, есть опасность непроходимости воздуха в дыхательном пути, что может привести к летальному исходу.

Ларингит: чем лечить?

Первые пять/семь дней врачи рекомендуют пациентам не употреблять слишком холодную, горячую, острую или пряную пищу. Также нужно поменьше разговаривать.

Ларингит, лечение: поможет медикаментозная терапия, если недуг проходит в тяжелой форме. Это поможет уменьшить воспаления и улучшить выделение мокроты. Если нет органического повреждения связок то, как правило, болезнь сама проходит в течение семи дней. Если же наблюдаются обострения, лучше обратиться за медицинской помощью.

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