В нем всего пять ингредиентов

Врачи-диетологи назвали волшебный напиток, который поможет похудеть без вреда для здоровья.

Уже прошла половина зимы, а это значит, что многие украинцы в скором времени начнут готовиться к лету. На сегодняшний день в мире есть множество диет, которые помогают похудеть. Правда, многие из них могут нанести непоправимый вред здоровью. Специалисты призывают осознанно подходить к выбору диеты, и помнить, что худеть можно правильно, не нанося вреда организму.

Один из вспомогательных методов похудения, который поддержит вас во время потери веса – напиток на основе имбиря. Диетологи отмечают, что этот напиток насыщает организм витаминами и микроэлементами, а также борется с лишними килограммами. Чтобы эффект был заметен, напиток нужно пить системно. Поэтому смело включайте его в свой рацион.

Ингредиенты:

корень имбиря - 1 штука (длинною около 10 см),

красные яблоки - 10-12 штук,

цедра и сок лимонов – 2 штуки,

мед по вкусу,

пару палочек корицы,

вода - 4-5 литров.

Приготовление:

Нарежьте очищенный имбирь и яблоки. Натрите лимонную цедру. Поместите ингредиенты в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и проварите несколько минут. Процедите напиток через сито, дайте ему настояться. В теплый напиток добавьте мед и лимонный сок. Позже напиток можно хранить в холодильнике.

Отметим, что этот напиток – кладезь витаминов. Его можно пить, даже если вы не собираетесь сильно худеть. Имбирь укрепляет иммунную систему и улучшает кровообращение, лимон - источник витамина С, а мед - кладезь полезных веществ. В яблоках содержится много клетчатки и железа.

Добавим, что при серьезном похудении не обойтись без контроля питания и физических нагрузок.

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