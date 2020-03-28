Доктор Евгений Комаровский рассказал подробно о конъюнктивите

Соответствующий пост врач разместил в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как отметил доктор, многие вирусы и бактерии способны размножаться и на конъюнктиве глаза, и в дыхательных путях. Кроме того, некое вещество, которое обуславливает появление аллергического насморка, может провоцировать аллергический конъюнктивит.

Комаровский подчеркивает, что глаза связаны с полостью носа анатомически, поэтому воспалительный процесс со слизистой оболочки носа легко может переходить на слизистую оболочку глаза. Кроме того, конъюнктива помогает вирусам попасть в человеческий организм.

Симптомы конъюнктивита такие: зуд или жжение в области глаз, утомляемость глаз при ярком свете, ярко-красная слизистая оболочка глаза, опухлость век, выделяется и накапливаются слизь и гной, а также склеивание век.

Симтомы в разных комбинациях могут говорить о вирусном, бактериальном, аллергическом конъюнктивите.

Адекватное лечение проводится, когда с точностью установлено, каким видом болезни заболел пациент.

Для того, чтобы избавиться от недуга, нужно использовать разные по механизму действия препараты.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина. По его словам, это должны быть непортящиеся продукты, которые позволят не выходить из дома хотя бы 2-3 недели.

Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты. А кроме продктов нужно запастись моющими средствами.

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.