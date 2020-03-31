Доктор Евгений Комаровский разместил в своем Инстаграм пост, посвященный мамам

Врач полностью согласен с утверждением, что с появлением детей в семье ложится большой груз ответственности именно на маму, пишет Politeka.net.

Женщина посвящает все время ребенку, не оставляя на себя ни минуты. В результате у мамы может развиться стресс и раздражение.

При этом негативные эмоции копятся, и отношения между родителями могут натянуться.

Поэтому настоятельно рекомендуется уделять несколько часов в неделю только себе, а муж и другие родственники должны обеспечить эту возможность.

Как только мама начнет уделять время себе, стресс пропадет, а взаимотношения между родителями наладятся.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, как научить ребенка уважению.

По его словам ребенку необходимо объяснять, что делать и как себя вести, если ему кажется, что его желания и потребности не выполняются.

Кроме того, родителям нужно спокойно реагировать на кажущееся неуважительное поведение, ведь ребенок может не знать, что такое уважительное поведение.

Врач также отметил, что родители должны показывать на собственном примере, как вести себя с окружающими.

Напомним также, что доктор Комаровский рассказал о симптомах конъюнктивита: зуд или жжение в области глаз, утомляемость глаз при ярком свете, ярко-красная слизистая оболочка глаза, опухлость век, выделяется и накапливаются слизь и гной, а также склеивание век.

Врач отметил, что адекватное лечение проводится, когда с точностью установлено, каким видом болезни заболел пациент. И чтобы помочь пациенту нужно использовать разные по механизму действия препараты.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

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