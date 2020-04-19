Український доктор Євген Комаровський вирішив у своєму Instagram розповісти, чи можуть старші діти забезпечити безпеку молодшого

Лікар зробив репост поста на таку важливу тему, пише Рoliteka.net. У запису стверджується, хоча діти індивідуальні, а також мають різне взаєморозуміння, все ж старші не можуть самостійно забезпечити безпеку молодших сестер чи братів.

Діти не можуть адевактно оцінити ризики, а також запобігти їм. А якщо з молодшими щось трапляється, то потім старша дитина до кінця життя може відчувати провину.

Як наголошується, тільки у віці від 10 до 15 років у дітей розвивається логічне мислення, однак підлітки вступають у фазу статевого дозрівання, яке спонукає їх до ризикованої поведінки. А також підлітки можуть більше сконцентруватися на своїх проблемах.

"Пам'ятайте про те, що безпека дітей - це пряма зона відповідальності батьків. Перекладати цю відповідальність на інших дітей вкрай ризиковано", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, як перемогти сучасний вірус.

Доктор зазначив, що не варто сподіватися на противірусні препарати, а потрібно вірити у свої сили. Тому варто відволіктися і розслабитися, упевнений лікар.

Як додав Комаровський, людині буде легше, якщо вони сядуть поруч і вип'ють по 150 грам якісного вина і тоді "вірус обов'язково відступить".

Раніше повідомлялося, що, за словами Комаровського, борну кислоту "ніхто і ніколи не використовує в дезінфекційних засобах».

Педіатр пояснив, що цей розчин застосовують, якщо у пацієнтів є шкірні бактеріальні інфекції.

У результаті лікар настійно не рекомендував використовувати розчин.

Нагадаємо, що доктор Комаровський показав, як правильно кашляти під час пандемії: "Груба помилка, коли...".

Як повідомляла Politeka, Комаровський зробив важливу заяву про високу температуру у дитини: "Якщо рожеві п'ятки і теплі...".

Також Politeka писала, що Євгенія Комаровського розлучили з онуком, доктор не стримався від туги: «Ось такий він…», фото.