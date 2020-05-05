Доктор Евгений Комаровский раскрыл главные детали, благодаря которым можно спастись от укусов комаров

Соответствующий пост врач разместил в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net. В памятке говорится, что нужно выбирать одежду с длинными рукавами.

Чтобы комары не залетали в дом, нужно установить москитные сетки на окна и двери, или же включать кондиционеры и не открывать помещения совсем.

Кроме того, от укусов спасут репелленты на основе ДЭТА, содержание которого не должно превышать 30%. Стоит помнить, что стоит читать инструкцию перед нанесением на тело.

Во дворе стоит менять и выливать воду, ведь именно возле нее комары откладывают свои яйца. Поэтому нужно опустошить лейки, ведра, шины, цветочные горшки, декоративные пруды и так далее.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как уберечься от укусов клещей. На человеке также должны быть вещи с длинными рукавами и брюки. Рубашку нужно заправлять в брюки, последние в свою очередь в носки, а носки - в сапоги. Кроме того, человек должен надеть шапку или капюшон.

От клещей помогают репелленты, а прогулку надо осуществлять подальше от кустарников.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, стоит ли пить курс антибиотиков для профилактики развития пневмонии при уханьском вирусе.

Доктор Комаровский ответил следующее:

«Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений».

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".