Доктор Евгений Комаровский рассказал о правилах кормления ребенка при болезни

Соответствующий известный педиат разместил на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Врач назвал четыре важные правила.

Прежде всего, он советует обратить внимание на аппетит ребенка. И уже исходя из этого, строить план кормления.

Комаровский подчеркивает, что насильственное кормление ребенка во время болезни абсолютно недопустимы.

Также педиатр отмечет, что при болезни стоит кормить ребенка чаще, однако сократить порции.

Важно избегать гастрономических экспериментов. Давать ребенку только то, что он уже ел, кормить привычной пищей, а новые продукты отложить до полного выздоровления.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, стоит ли пить курс антибиотиков для профилактики развития пневмонии при уханьском вирусе.

Доктор Комаровский ответил следующее:

«Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений».

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".