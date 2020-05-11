Доктор Евгений Комаровский рассказал главные правила, которые улучшат здоровье детей

Врач активно ведет страницу в Инстаграм, где делится с подписчиками различными советами, пишет Politeka.net.

Так, Комаровский опубликовал памятку Всемирной организации здоровья, как помочь детям от трех до четырех лет расти здоровыми и счастливыми.

Малыши должны проводить у экранов не более часа в день. Физическая активность должна составлять хотя бы 180 минут в день, из которых 60 минут - активные занятия.

Сон малышей должен составлять от 10 до 13 часов.

Напомним, доктор Комаровский предложил послабить карантин и разрешить молодежи посещать школы и университеты.

По словам врача, чем дольше длится карантин, тем больше людей погибнет от других болезней, а не от вируса. Ведь скоро родителям не на что будет кормить детей.

Чтобы молодежь не заразила своих пожилых родственников, Комаровский предложил изолировать бабушек и дедушек в отели, так как они пустуют, а детей отправить в школу.

Ранее сообщалось, что Евгений Комаровский назвал четыре важные правила кормления детей.

Прежде всего, он советует обратить внимание на аппетит ребенка. И уже исходя из этого, строить план кормления.

Комаровский подчеркивает, что насильственное кормление ребенка во время болезни абсолютно недопустимы.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский сообщил, что родители должны смотреть, чем занят ребенок в Интернете и для безопасности использовать разные технологии контроля.

Также родители должны иметь все пароли и логины от почтовых служб и социальных сетей, где дети держат странички. Необходимо регулярно проверять истории посещения сайтов, чтобы вовремя принять меры в случае опасности.

Напомним, доктор Комаровский раскрыл правду о вреде молочных продуктов

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