Ученые рассказали о побочных эффектах популярного овоща

Ученые из Великобритании доказали, что частое употребление лука вызывает боль в желудке и вздутие живота.

Британские ученые сообщили, что некоторые овощи могут значительно вредить пищеварительной системе, если ими злоупотребить. По мнению исследователей, самую большую опасность для желудка составляет именно лук.

Лабораторные эксперименты показали, что лук может вызывать избыток газа в пищеварительном тракте, который приводит к вздутию живота, отрыжке, метеоризму и общему абдоминальному дискомфорту.

Также медики не советуют людям, у которых уже существуют проблемы с желудком, употреблять напитки, которые являются газообразными. Наиболее опасными видами таких напитков, которые вызывают избыток газа, считаются безалкогольные сладкие газировки и пиво.

Добавим, ранее мы писали, какую опасность может вызывать мед, если употреблять его не правильно.

Известно, что мед проявляет антибактериальное и антивирусное действие, помогает при простудных заболеваниях, оказывает благоприятное действие на дыхательную систему и способствует быстрому выздоровлению. В сезон разгула инфекций данный продукт просто незаменим. Однако употреблять мед нужно правильно.

Если вы хотите, что мед принес максимум пользы организму, прислушайтесь к рекомендациям специалистов по здоровому питанию.

В частности, они считают полезным выпивать утром после пробуждения стакан теплой кипяченой воды с двумя чайными ложками меда. Такой напиток активизирует метаболизм в организме, а также дает заряд бодрости, помогает быстро войти в форму после сна.

Многие считают, что мед можно добавлять в разные блюда вместо сахара. На самом деле мед лучше всего усваивается отдельно от остальных продуктов. Следует запомнить: мед не выносит соединения с горячим. При нагревании меда до 60 градусов в нем формируются вещества, которые действуют на организм как токсины.

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