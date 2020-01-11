Ощущение «чтобы такого навернуть вкусненького», даже тогда когда вы только недавно вкусили пищу, знакомо большинству землян: побороть эту привычку, кстати, совсем не тяжело

Справиться с «психологическим голодом» хоть и не просто, но возможно. Есть несколько простых правил, благодаря которым, ты сможешь приучить организм есть столько, сколько ему необходимо, пишет Clatch.

Почему когда ты на диете, то все время хочется кушать? Ведь большинство «правильных» диет подразумевают хороший набор продуктов, благодаря которому можно вдоволь насытиться.

Дело не в меню и не в еде, дело в психологии. Хочется, потому что нельзя. Запретить себе есть любимые продукты очень трудно, не так ли? Чтобы перестать постоянно отказывать себе, соблюдай несколько простых правил.

Вода твой лучший друг

Вода – очень важная составляющая любого похудения. Пить нужно много и часто. Если обычная вода надоедает, добавь в нее сок лимона или мед. Не отказывайся от чашечки зеленого чая или стакана свежевыжатого сока. Помни о том, что магазинные соки – это вредно, в них слишком много сахара.

Захотелось кушать – приседай

Физические упражнения не только помогают оставаться в форме, но и отлично прогоняют голод. Если ты не стесняешься, делай упражнения прямо на работе. Ты удивишься, ведь уже после 20 приседаний, твой организм перестанет требовать еду.

Горячая ванна + ароматерапия

Если ты хочешь, чтобы голод буквально испарился – полежи в ванной или зажги ароматную свечу. А еще лучше – совмести эти два метода борьбы с неуемным аппетитом.

Перехитри себя

Замени посуду из которой ты постоянно ешь. Обзаведись маленькой не глубокой тарелкой. Чем меньше тарелка, тем больше кажется в ней порция.

Никакого красного!

Как известно, красный и оранжевый цвет пробуждают аппетит, поэтому их стоит избегать.

Здоровый сон

Бесспорно, сон регулирует многие процессы в нашем организме, в том числе и голод. Тебе нужно спать не меньше 7-8 часов в день, чтобы избавиться от переедания.

Все эти хитрости работают, но главной причиной голода является несбалансированное питание. Нужно наладить свой режим и следить за рационом, тогда у твоего желудка не будет никаких претензий.

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