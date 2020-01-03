Бег не только помогает держать наше тело в тонусе, но и улучшает память

Учёные нашли прямую связь между бегом и улучшением свойств памяти. В данном случае уменьшается негативное влияние постоянного стресса.

Эта часть мозга способствует работе определённых сегментов. При этом, активность нейронов увеличивается.

Опыты проведены на лабораторных мышах исследователями из американского университета.

Как заявили эксперты, в момент занятия бегом обнаружены положительные изменения. Фиксация информации, которая поступает в мозг, происходит в режиме без нагрузок в случае активации процессов синаптической передачи двух последующих нейронов.

Мыши, которые бегали в колесе, показали высокие отметки той самой потенциации, в отличие от тех собратьев, что находились в спокойном состоянии на время эксперимента. Бегающие грызуны после опытов меньше ошибались в результате выполнения заданий на сохранение памяти в прохождении лабиринта.

Напомним, как нужно бегать, чтобы похудеть

К бегу нужно подойти с умом. Иначе уже через неделю-две вы сойдете с дистанции из-за истощения сил, а возможно, и из-за травмы.

Похудеть с помощью бега – это действительно реально. Кроме того, такой вид упражнений прибавит жизненную энергию. Как правильно бегать, чтобы похудеть? Ответ на этот вопрос ты сможешь узнать в видеоуроке.

Во время бега организм тратит большое количество энергии. При этом нормализуется обмен веществ, сжигаются калории, улучшается моторика кишечника и притупляется чувство голода. Кроме того, укрепляются все мышцы тела, включая сердечную, насыщается кислородом кровеносная система и снижается уровень холестерина в крови. Правильный бег для похудения придает бодрости, подтягивает фигуру и помогает избавиться от ненужных килограммов.

Как сообщала Politeka, бег — это привычка, которая способна продлить жизнь человека

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