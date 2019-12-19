Сучасні жителі країни висхідного сонця живуть набагато довше і виглядають при цьому чудово, а про вічно молодих і напрочуд струнких японок складають легенди

На сьогоднішній день Японія посідає друге місце за тривалостю життя: в середньому японці живуть 83,5 роки, поступаючись лідерством Гонконгу (84 роки).

Коли ми чуємо фразу “японські жінки”, найчастіше уявляємо милих дівчат з порцеляновою шкірою і красивим волоссям. А так і є – японки здавна славилися своєю красою. Як їм вдається залишатися такими довгий час? Можливо ви не знали про це раніше, але час розкрити всі секрети. Для тих, хто захоплюється зовнішністю японських дівчат, є кілька цікавих правил по догляду за собою, ось деякі з них:

Вітамін С

Вітамін С через свої антиоксидантні властивості нерідко називають вітаміном молодості і краси. Повсякденне харчування японців складається з апельсинів, які окислюють і розщеплюють меланін. Вітамін С допомагає прибрати пігментні плями і дарує рівний тон шкіри. Він не тільки сприяє виведенню з організму вільних радикалів, які сприяють старінню організму, але і бере участь в процесах росту і розвитку сполучної тканини і колагенових волокон, при нестачі яких шкіра обвисає і приймає непривабливий вигляд. В украинском городе прогремел взрыв, всюду осколки: первые подробности и кадры с места событий

Фірмові масла

Японки використовують фірмові масла для очищення обличчя. Підійдуть будь-які: як натуральні, так і трав’яні. У своїх формулах японські виробники косметики вміло поєднують натуральні інгредієнти з останніми досягненнями науки. Тому японська косметика практично не містить консервантів. У якості основи виробники найчастіше використовують екстракт зі свинячої або кінської плаценти, пептиди або екстракти рослин.

Риба

Їх основна дієта включає в себе рибу, у якої великий вміст Омега-3. Це сприяє здоров’ю і сяйву шкіри. Риб’ячий жир забезпечує неймовірну красу і здоров’я волоссю, шкірі і нігтям, допомагає при вагітності, особливо в перший триместр, попереджає численні захворювання серцево-судинної системи, і, увага, навіть допомагає боротися з надмірною вагою.

Трави

Східні трави допомагають боротися з сухістю шкіри і поліпшити красу обличчя.

Зелений чай

Японці п’ють кілька чашок зеленого чаю щодня. Це допомагає сповільнити процес старіння і зберігає шкіру молодою і пружною.

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