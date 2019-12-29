Це повинна знати кожна дівчина, яка хоче, щоб її волосся виглядало ідеально

Елементарні Лайфхак допоможуть твоїм локонам шикарно виглядати, незважаючи на мороз, вітер, опалення, шапку і інші зимові негаразди.

Наноси бальзам до миття волосся

Зміни звичний ритуал і використовуй кондиціонер за 10 хвилин до душа, а потім мий волосся, як зазвичай. Ефект вийде чудовий: об’ємні, м’які, легкі волосся без обважнення і сухих кінчиків.

2. Обполіскуй волосся содою

Приготуй ополіскувач: 1 частина соди на 2 частини кип’яченої води. Використовуй його після миття волосся. Блиск і легкий ефект ламінування тебе приємно здивують!

3. Зроби маску з алое

Перемели в кашку 1-2 листка алое і нанеси на кінчики волосся. Вони перестануть сіктися і будуть виглядати ідеально!

4. Нанось мус правильно

Якщо ти укладаєш волосся з пінкою, наноси її треба не на волосся, а на гребінець, перед тим як ти перший раз розчешеш волосся після миття. Засіб розподілиться рівніше і спрацює краще.

5. Фіксуй зачіску руками

Лак не перетворить твою укладку в неприродний остекленевшій шиньйон, якщо ти побризкати їм на руки і пальцями прідашь зачісці потрібний вид.

6. Розраховуй обсяг засобів

На довге волосся у тебе повинна йти чайна ложка шампуню і стільки ж бальзаму. Не більше!

7. Тримай плойку вертикально

При укладанні на плойку ти отримаєш стильні локони, а не дурні кучерики, якщо будеш тримати праску вертикально і ковзати пластинами.

8. Не стискай пластини плойки занадто сильно

Волосся буде об’ємнішим, залишиться більш блискучими і легкими, якщо ти будеш легко стискати його плойкою, а не тягнути так, що коріння волосся це відчують.

9. Давай волоссю відпочинок

Завити кучері можна і без плойки, наприклад, скрутивши волосся в джгутики і давши їм висохнути природним шляхом.

10. Використовуй невидимки

Найефектніший спосіб створити видимість складної укладання — фіксувати самі неслухняні локони невидимками.

11. Пам’ятай про стрижку

Якщо волосся ніяк не хочуть лежати красиво — прийшла пора освіжити форму стрижки незалежно від довжини волосся. Пам’ятай: якщо ти вже тиждень незадоволена зачіскою, пора дзвонити своєму майстрові!

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