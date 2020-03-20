Иногда элементарные ошибки, которые мы совершаем изо дня в день, сильно портят наши волосы

Не пользуйтесь старыми расческами

Расческа для волос – это такой же гигиенический предмет, как и зубная щетка. Ее необходимо менять раз в 2-3 месяца. За такое время она накапливается очень много микробов и грязи. Даже при том регулярном мытье расчески остается достаточное количество бактерий.

Качественная расческа

При выборе расчески обращайте внимание на ее качество и производителя. Если нет возможности приобрести расческу дорогой фирмы, ничего страшного. Можно рассмотреть бюджетные варианты, которые не уступают по качеству.

Не перетягивайте волосы

Из-за сильного перетягивания волосы ломаются и начинают сечься. Так же старайтесь не использовать резинку для волос, когда находитесь дома, а тем более спите. Волосы тоже заслуживают отдыха.

Вовремя стригитесь

Ходить к парикмахеру один-два раза в три месяца полезно, чтоб подровнять отрезать секущиеся концы. Если такой процедуры не сделать вовремя, волосы начнут «раздваиваться» с огромной скоростью. После стрижки получаете здоровые и красивые волосы.

Меньше восстанавливающих процедур

Каждый день применять «оздоровительные» маски для волос вредно. Защитный слой сотрется, волосы начнут быстрее пачкаться. При покупке маски внимательно прочитайте, как следует применять продукт. При самостоятельном приготовлении маски следуйте инструкции.

Осторожнее с мокрыми волосами

Мокрые волосы «уязвимы», находятся почти без защитного слоя. Не расчесывайте волосы, пока они не высохнут. Лучше всего после мытья головы, обернуть ее в полотенце, и оставить в таком состоянии на минут 20. Частое использование фена может отрицательно сказаться на состоянии волос.

Выбор шампуня

Если вы не меняли шампунь уже несколько лет, самое время это сделать. Каждое средство имеет свой эффект, но если использовать его на протяжении долгого времени, волосы начинают привыкать к этому средству и результата не будет. Необходимо менять шампунь раз в 2-3 месяца.

Нехватка витаминов

Красота идет изнутри. Возможно, причины проблем ваших волос кроются в заболеваниях или нехватке витаминов. Обратите внимание на продукты, которые вы едите. Обратитесь к врачу, он назначит специальное лечение и необходимый витаминный комплекс.

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