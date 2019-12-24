Этот продукт считается легким и часто используется в различных диетах, однако ученые обнаружили опасные свойства, к которым склонен этот продукт

Учёные выяснили, что зёрна риса способны накапливать в себе вредные вещества, которые копятся в тканях и органах человека, отравляя их.

Чжен Чжоу и его коллеги из Индианы проанализировали 143 научные работы о мышьяке, в которых рассказывается, как этот химический элемент ведёт себя в организме человека. Первая систематическая оценка показала, что некоторая концентрация мышьяка содержится во всех зёрнышках риса. Но выше всего – в зёрнышках более бюджетных поставщиков. Вероятно это связано с местом, где произрастает рис.

«В настоящее время мы детально изучаем как именно рис влияет на функционирование органов», – пояснил Чжэн Чжоу, специалист университета Индианы.

Учёный отмечает, что высокая концентрация мышьяка, свинца и других токсичных элементов в продуктах питания приводит к нарушению работы мозга и тела человека. При этом доказано, что в злаки и овощи мышьяк попадает с водой из почвы. В среднем 70% мышьяка приходят в организм человека с продуктами растительного происхождения.

Вот некоторые симптомы хронического отравления мышьяком: заторможенность реакции, проблемы со сном, слабые икроножные мышцы, боль в сердце, обширные гематомы на коже, увеличенные лимфатические узлы, выпадение волос, ослабление иммунитета, шелушение кожи, утолщение ногтей.

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