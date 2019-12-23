Ученые обнаружили уникальное средство, которое поможет мужчинам во всем мире бороться с облысением

Втирание масла сандалового дерева в кожу головы может стимулировать повторный рост волос. Тем самым решается проблема облысения. Миллионы мужчин, столкнувшихся с очаговой алопецией, могут получить преимущество от втирания масла сандалового дерева в кожу головы. Немецкие исследователи провели лабораторные тесты, которые показали, что данная практика стимулирует рост волос всего через 6 дней.

Как это ни странно, волосяные фолликулы содержат обонятельные рецепторы, которые реагируют на ароматический запах и запускают ключевой белок в волосах, начинающий множиться. Хотя люди и животные способны обонять только с помощью носа, специфические рецепторы в волосах, сперматозоидах и даже в нашем кишечнике могут распознавать определённые ароматы.

Теоретически данное открытие может привести к выпуску целой линейки продуктов против облысения на основе масла сандалового дерева, которая пойдет на пользу каждому четвертому мужчине. Статистика показывает, что все они сталкиваются с выпадением волос, как только достигают 25 лет. Один из самых наглядных примеров — британский принц Уильям, который начал быстро лысеть после 25, а к 30 обзавелся изрядной плешью.

Исследования уже показали, что за счет воздействия масла сандалового дерева на клетки кожи человека белок кератин начинает множиться, что ускоряет заживление ран. Исследователи из Мюнстера были заинтригованы, способно ли это ароматическое дерево вызвать рост волос. Поэтому они воздействовали на кожу головы с помощью искусственного и похожего на сандаловое дерево аромата под названием сандалор. Довольно часто его добавляют в разного рода ароматы и увлажнители для придания аромата сандалового дерева.

Кожу головы ученым пожертвовали доноры в возрасте от 38 до 69 лет, недавно прошедшие через фейслифтинг. Естественно, что для лабораторных исследований брались мельчайшие фрагменты этой кожи. Уже через 6 дней после начала воздействия сандалового дерева уровень кератина начал резко увеличиваться.

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