Популярный украинский врач Евгений Комаровский дал родителям совет относительно кормления их малышей

Об этом он сообщил во время общения с родителями на официальной странице в Instagram.

«Нужно ли ограничивать детей во фруктах? Семья на адекватном питании без «пищевого мусора. Из сладкого мы кушаем только фрукты, ягоды и сухофрукты», — задали ему вопрос украинские родители.

Так, отвечая на вопрос заданный ему на официальной странице, Евгений Комаровский дал свои советы о кормлении детей фруктами.

По словам Евгения Комаровского, фрукты – это самый естественный продукт для человека, как для биологического вида. Поэтому для нас это самое естественное, самое полезное, самое замечательное.

Евгений Комаровский, тут же обратил внимание, что хотя фрукты и полезны ими не стоит злоупотреблять.

«Обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита, будет изменять нормальный рацион, когда дети будут есть фрукты, но не есть при этом мясо, крупы, хлеб, рыбу и т.д., то тогда, конечно, понадобится коррекция. Поэтому золотая середина во всём», — рассказывает Евгений Комаровский.

Врач, заметил, что если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты – на здоровье, если эти фрукты не мешают ребенку съесть этот полноценный обед.

Также ранее сообщалось, что Евгений Комаровский дал родителям совет относительно «становления на ноги» малышей.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Если у ребенка хватило сил самостоятельно встать, то никакого реального риска нет. Риск возникает тогда, когда у него нет сил, ему хочется полежать, а родители его ставят и сажают. Главное – никогда по собственной инициативе не создавать вертикальную нагрузку на позвоночник. И сесть, и встать ребенок должен самостоятельно», — отметил он.

Более того, утверждает Комаровский, главная задача родителей заключается в следующем.

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Как сообщает Politeka, при затруднительном дыхании ребенку срочно нужно к врачу — Комаровский.

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