Вопрос: ⠀ Нужно ли ограничивать детей во фруктах? Семья на адекватном питании без «пищевого мусора. Из сладкого мы кушаем только фрукты, ягоды и сухофрукты. ⠀ Ответ: ⠀ Фрукты – это самый естественный продукт для человека, как для биологического вида. Поэтому для нас это самое естественное, самое полезное, самое замечательное. ⠀ Тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита, будет изменять нормальный рацион, когда дети будут есть фрукты, но не есть при этом мясо, крупы, хлеб, рыбу и т.д., то тогда, конечно, понадобится коррекция. Поэтому золотая середина во всём. ⠀ Еще раз фиксирую внимание. Если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты – на здоровье, если эти фрукты не мешают ребенку съесть этот полноценный обед. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #фрукты #питание #еда #сладкое