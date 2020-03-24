Ученые сообщили новость, которая заставит бросить пить алкоголь навсегда

Специалисты провели ряд исследований и сделали заявление о вреде алкоголя на организм человека.

Ученые Ратгерского и Йельского университетов заявляют, что организм человека , который регулярно употребляет алкогольные напитки, подвергается колоссальному удару. В эксперименте принимали участие люди, которые долгое время злоупотребляли спиртными напитками.

В процессе исследований у «алкозависимых» было выявлено нарушение структуры ДНК, а именно двух генов. Первый из которых отвечает за работу биологических часов человека, а второй — за стрессоустойчивость.

Как сообщили исследователи, когда человек трезв, активность этих процессов резко падает, но только стоит употребить алкоголь, как наблюдается резкий рост. Это явление и является основным фактором возникновения тяжелой формы зависимости.

«Проведя исследование, мы обнаружили, что люди, которые злоупотребляют крепкими алкогольными напитками, своей привычкой способны нарушить структуру своей ДНК. Кроме очевидного нарушения синтез белка в организме также было обнаружено, что подобные нарушения заставляют алкоголиков с каждым разом увеличивать дозу употребляемого вещества», — комментирует итоги работы Йельского и Ратгерского университетов профессор Дипак Саркар.

Эксперты уверяют, это исследование должно помочь людям понять, что такое алкогольная зависимость и как она влияет на организм. Это даст медикам возможность проложить более верный путь к исцелению пациентов.

Кстати, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook писала: «Прежде всего — безопасной дозы алкоголя не существует. То есть в любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем. Призываем вас уменьшать его потребление вплоть до полного отказа. А если выпили, то не садитесь за руль».

К слову, медики рассказали о невероятно полезных свойствах активированного угля. Он является тем средством, которое должно быть в каждой аптечке. Причина этого понятна: это универсальное средство для выведения средства из организма, но не только. Это хороший помощник при алкогольном абсцинентном синдроме.

Также активированный уголь снижает холестерин. При этом медики говорят, что он способствует отбеливанию зубов.

200 лет назад это средство использовали для борьбы с отравление. В действительности, его и сейчас можно помогать как вспомогательное средство при различных отравлениях.

Напомним, что в Николаеве в одном из кафе умер посетитель после того, как выпил рюмку водки.

Также Politeka писала, что алкоголь уносит тысячи жизней.