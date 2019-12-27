Занятия спортом, жесткие диеты, контроль, подсчет калорий и голод — не все женщины, даже мечтая о стройную фигуру , могут выдержать такой ужас

Многие люди хотят избавиться от ненавистных килограммов, однако далеко не все хотят тратить ежедневно время на походы в спортзал и вычисления калорий.

По этой причине диетологи разработали диету «для ленивых», которая помогает эффективно худеть без лишних «заморочек».

Диета называется «Десять ложек». Она подходит и всем тем, кто не желает кардинально менять свой рацион. Этот способ похудения можно назвать одним из самых простых. Его суть заключается в том, что в течение дня должно быть три приема пищи, каждый из которых должен включать в себя не более десяти столовых ложек еды.

Самое приятное в этой диете то, что можно есть все, что угодно, но, конечно, рекомендуется воздерживаться от употребления сладостей, пирожных, тортов, мучного и других быстрых углеводов, а также приготовленной во фритюре пищи и полуфабрикатов.

Допускается в качестве перекуса между завтраком и обедом съедать любой фрукт. Что касается несладкого чая, черного кофе, то их при этой диете употреблять нельзя. Особенно важно пить чистую негазированную воду.

Последний прием пищи должен быть не позднее чем за 4:00 до сна. Этого времени достаточно для завершения пищеварительных процессов. В случае сильного чувства голода перед сном рекомендуется выпивать стакан теплой воды с лимонным соком и чайной ложкой натурального меда.

Эта диета не должна быть слишком продолжительной. Она имеет противопоказания, поэтому сначала требуется консультация специалиста.

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