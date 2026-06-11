Експерт із безпекових питань Ігор Попов пояснив, що Європа не надто збирається воювати, а Україна просто так не буде її захищати вічно, тут варто торгуватися щодо євроінтеграції, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

«Після Другої світової європейці створили прекрасний квітучий сад, де все добре, де є Netflix, PlayStation, чудові футбольні матчі. А навіщо воювати? Є стільки всього гарного. Коли європейцям кажуть, що треба іти сидіти в окопі і воювати, вони кажуть: «Ні-ні-ні». Коли запитуєш європейців з одній зі скандинавських країн, що вони будуть робити, якщо на них нападуть, кажуть, будуть бігти в сусідню країну, якщо і туди нападуть, то на літак і за океан. Більшість західних суспільств не готові воювати, вбивати і гинути», – пояснює Ігор Попов.

І якщо європейці вважають, міркує гість програми, що Україна буде їх захищати, що українські військові встануть вздовж кордону з росією і Білоруссю, встануть у країнах Балтії, у Польщі, так хай перестануть викручувати нам руки щодо євроінтеграції, дайте можливість швидше втати членом ЄС, але з голосом, з доступом до фондів, до ринків.

«Віцепрем'єр Качка провів консультації з нашими аграріями, і вони кажуть: «Та заберіть ви свої дотації, дайте нам ринок. Ми настільки якісно, ефективно працюємо, що готові». От Україна вступає у ЄС, і нам не треба на кожну корову 2000 євро доплачувати. Ні, ми були б щасливі, але це точно неможливо. Краще ми добровільно відмовимося і виміняємо це на пришвидшений вступ і доступ до ринків», – розповідає Ігор Попов.

Як він пояснює, велике розширення ЄС почалось, коли розвалився СРСР і закінчилась Холодна війна, тому Західна Європа скоротила на половину видатки на оборону, позакривала військові заводи, відтак, з’явилось купа грошей, щоб влити їх у країни Східної Європи і прийняти їх, наразі ж у ЄС дефіцит бюджету, немає ресурсу, щоб допомогти Україні вирівняти всі стандарти. Тому констатує експерт, як мінімум треба вирішувати нагальні питання, наприклад, проблеми на кордоні з Польщею, доступ до ринків тощо, і тоді ЗСУ можуть відігравати роль у безпеці Європи.

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