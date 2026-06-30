Політолог Руслан Бортник розповів, чому на тлі кризи між Україною та Білоруссю Лукашенко вирушив із візитом спочатку до путіна, а потім до Сі Цзіньпіна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, усі очікували, що путін і Лукашенко обговорюватимуть Україну насамперед, обговорюватимуть напруження між Україною та Білоруссю, можливі навіть бойові дії, заяви українського президента. На його думку, вони це обговорювали, але в публічну площину результати обговорення поки не прорвалися, а сам Лукашенко згодом вирушив у тур Азією, зокрема, у Китаї.

«Лукашенко заявив, що це довгий тур Азією. Якби він вважав, що Білорусі щось реально загрожує, то, напевно, Лукашенко у цей тур зараз не поїхав би. Або Лукашенко поїхав зараз, а у разі кризи між Україною та Білоруссю рішення можуть ухвалити силовики, залежні від москви та орієнтовані на москву. Це дуже небезпечна ситуація», – розмірковує Руслан Бортник.

За його словами, якщо російська ППО зараз обмежена і працює на межі можливостей, намагаючись прикрити російські регіони від українських ударів, то ППО Китаю не обмежена, і Китай може різко посилити ППО Білорусі. Тим паче, додає експерт, Білорусь не є формально учасником війни між Україною та росією, і такі китайські поставки не такі ризикові, їх не так розкритикує світ, як поставки до росії. Також, нагадує він, китайські постачання до Ірану мали серйозний вплив на конфлікт на Близькому Сході, так пишуть американські ЗМІ.

«І Лукашенко може везти певні меседжі від путіна Сі Цзіньпіну, зокрема меседжі, пов'язані із нинішньою ситуацією в росії, з ходом війни між Україною та росією. Лукашенко може бути посередником або листоношою між росією та Китаєм для передачі якихось особливих повідомлень. Тож слідкувати треба дуже уважно, тому що цей візит і ця поїздка може вкотре змінити баланс безпеки у Східній Європі та призвести до якихось нових цікавих ідей та ініціатив», – підсумовує Руслан Бортник.

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