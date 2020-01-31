Руководители «Нафтогаза» за год зарабатывают в среднем почти по четыре миллиона гривен

О том, сколько на самом деле получают руководители украинской газовой компании, говорится в результатах финансовой проверки, проведенной независимым аудитором «Делойт енд Туш ЮСК». В своем исследовании эксперты опирались на данные с официального сайта «Нафтогаза».

Как выяснилось, в 2018 году средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений.

Эти люди в среднем зарабатывали за месяц по 3 миллиона 787 тысяч грн на одного человека. Их средняя годовая зарплата составляла 45 миллионов 499 тысяч грн. Всего же за год сумма всех расходов на этих лиц составила 681,736 миллиона грн.

В то же время, зарплата каждого менеджера по отдельности остается неизвестной, поскольку эта сумма, а также премии и бонусы, начисляется индивидуально исходя из должности и условий контракта.

Ранее тема космических зарплат руководства «Нафтогаза» уже неоднократно привлекала внимание украинцев. Так, мы писали о том, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поразил резким заявлением.

В Давосе он заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему идет, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", - цинично высказался чиновник.

Рассказывать при этом о размере своей зарплаты, а также комментировать размер зарплат коллег Коболев не стал. Напомним, известный украинский юрист и блогер Михаил Шнайдер посчитал суммарную зарплату Коболева. Оказывается, за последние 5 лет Коболев получил 800 000 000 гривен из государственной казны.

Напомним, "космические" платежки за газ разгневали украинцев, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, циничная выходка Коболева разъярила украинцев.

Также Politeka писала, что Коболев с премией 1 млрд. поразил цинизмом: «Так много зарабатывают, что…».