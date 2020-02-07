Під ударом може опинитися кожен

Стало відомо, як ПриватБанк блокує карти українців

Про це в інтерв'ю журналістам розповів прес-секретар націоналізованого банку Олег Серга, передає Страна.

За його словами, сьогодні 80% арештів банківських рахунків у Приватбанку відбувається в автоматичному режимі.

Мова йде про ті рахунки, арешт яких санкціонують за постановою суду. Їх проводять або Державна виконавча служба, або приватні судові виконавці. Причому рішення про арешт рахунків можуть стосуватися різних спорів та справ: від виплат аліментів і дорожніх штрафів до рішень з майнових спорів.

Серга також зазначив, що блокування рахунків відбувається дуже швидко - відразу після отримання повідомлення судового виконавцями через спеціальну систему. Банк з'ясовує, чи є у нього рахунок зазначеної особи, а після заарештовує його.

Відзначається, що система автоматичного блокування була впроваджена навесні 2019 року, і зараз топ-чиновники хочуть її реалізувати і в інших банківських установах.

Що стосується списання коштів, то воно відбувається після блокувань у старому режимі - в паперовому форматі.

"Виграла в суді сторона отримує виконавчий лист. Після чого звертається в банк, вимагаючи заарештувати рахунок і списати зазначену в постанові суму на користь сторони-переможниці. Є процедура, і судові виконавці їй суворо дотримуються", - пояснив нюанси експерт Ростислав Кравець.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк звинуватили у неправомірному обнулення рахунків. За словами клієнтки, банк списав всі гроші з її дебетової карти і загнав її в мінус.

«Моєму обуренню немає меж, 01 жовтня 2019 з моєї дебетної соціальної картки зняли гроші і загнали карту в мінус, на гарячій лінії Приватбанку сказали, що це збій або помилка і дебетну картку в мінус загнати не можна. Обіцяли розібратися і повернути кошти на картку, потім надіслали листа що ще 135 днів потрібно для вирішення питання», - написала вона, і зажадала пояснити, що відбувається.

Відзначається, що банк, згідно з правилами міжнародних платіжних систем сформував запит на опротестування операції по карті. Однак оскаржити даний платіж не вдалося, оскільки був укладений договір між клієнткою банком і сайтом

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