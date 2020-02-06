У клієнта державного банку ПриватБанк виникла проблема, однак додзвонитися на гарячу лінію він так і не зміг

Про це йдеться відгуках на сайті Мінфін.

Клієнти ПриватБанку останнім часом стикаються з тим, що замість працівника з ними "розмовляє" автовідповідач. Часто вирішить проблему через це буває дуже важко.

Один з клієнтів залишив відгук, в якому навів аналогічну проблему. Фахівці банку спробували йому допомогти.

"За останні пару тижнів практично неможливо було додзвонитися на гор.лінію Приватбанку, постійно відповідають «немає вільних операторів» доводилося чекати по 50 і більше хвилин (слухати музику), до відповіді оператора, а іноді, зв'язок обривався після години очікування, так і залишившись без відповіді оператора. При виборі послуги "замовити callback" нічого не змінюється, т. к. автовідповідач автоматично передзвонює через кілька хвилин, але доводиться все також слухати музику по годині і не факт, що дочекаєшся відповідь оператора", - обурюється клієнт.

Чоловік помітив, що при наявності функції callback, виглядає логічно, щоб це робив реальний вільний оператор, а не автоовідповідач. Клієнт зажадав у банку розібратися, що відбувається з гарячою лінією.

В службі підтримки Приватбанку однозначної відповіді на проблему клієнта не дали і лише запевнили, що працюють над тим, щоб зробити якість обслуговування кращою. При цьому в банку працюють і над тим, щоб більша кількість операцій клієнти могли провести самостійно.

"Приносимо вибачення за незручності, які виникли при зверненні до підтримки. Ми проаналізуємо дану ситуацію і перевіримо, що могло до неї привести, щоб уникнути такого моменту в майбутньому. Нами постійно проводиться робота у даному напрямку, щоб якість обслуговування завжди була на найвищому рівні. Для цього ведеться набір персоналу, а також збільшується кількість операцій, які можна провести самостійно, без необхідності звернення до співробітника", - повідомили в Приватбанку.

У банку також додали, якщо у клієнта залишилися питання, то вони спробують їх вирішити при зверненні в особистому повідомленні. Судячи з досвіду клієнта, вирішити проблему вдалося лише зробивши її публічною.

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