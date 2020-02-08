Державний ПриватБанк звинуватили в неправомірному списанні коштів

Про новий інцидент на тематичному сайті Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, націоналізований ПриватБанк не зміг захистити гроші клієнтки і їх без підтвердження на свій рахунок перевели шахраї.

"Реєструвалася на сайті КредитОнлайн. Оплату виставили 1,25. Я дала згоду і підтвердила платіж через Приват24 по смс. Але що відбувається далі… Далі мені приходить квитанція, Купівля квартир Москва і квитанція в рублях 500+. Заходжу в Приват24 а там -199 грн. Зателефонувала оператору Приватбанку. Відповідь була з ряду геть… Оператор сказала наступне: "так як ви реєструвалися на сайті і ваша карта стала прив'язана до цього сайту, платіж могли зняти автоматично!" У мене питання: "як таке може бути? Я підтверджую платежі з перекладом з однієї своєї картки на другу відбитком пальця. Ні це чи безпека? Ні це та надійний захист банку?", - задається питанням обурена клієнтка.

У відповідь на обурення співробітник Приватбанку порадив їй звернутися на сайт покупки нерухомості, щоб скасувати нібито прив'язку карти. Однак жінка запевняє, що не реєструвалася на тому порталі.

"Другий варіант, запропонований оператором, заблокувати картку… Я просто в шоці. У сайту Московські Квартири повноважень більше, ніж у самого сайту Привіт?", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Нам шкода, що Ви зіткнулися з такою ситуацією і в той же час не хочемо, щоб між Вами і Банком були непорозуміння. Дозвольте пояснити, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті сайту або в службі підтримки даного сервісу. Якщо Ви не підтверджуєте операцію по карті, за Вашим зверненням на підтримку ми можемо сформувати запит на опротестування і направити його в міжнародну платіжну систему. Ми склали кілька простих правил, які допоможуть Вам безпечно проводити оплати в інтернеті", - відреагував на скаргу представник Приватбанку в коментарях.

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