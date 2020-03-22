Клиенты ПриватБанка столкнулись с неудобством, связанным с оплатой товаров через интернет

Об этом пользователь с ником Norman1982 написал в специальном разделе для жалоб на сайте Минфин, передает Politeka.net.

Клиент объяснил, что совершил покупку в интернете и расплатился картой ПриватБанка, но банк списал с карты двойную сумму. При этом интернет-магазин получил ровно столько, сколько стоил товар. Половина суммы, по словам клиента, просто испарилась в воздухе. Пользователь обратился в банк, на что ему посоветовали подождать.

«В службе поддержки Приватбанка мне заявили, что данную сумму вернуть мне не могут и делать запрос на возврат этой суммы не будут, так она очень маленькая. Предложили ожидать сутки, пока деньги вернутся на счет», - рассказал клиент.

Деньги не вернули и во время второго обращения ему посоветовали ждать ее 10 дней. Пользователь отметил, что ПриватБанк – «самые настоящие мошенники».

Отметим, что служба поддержки отреагировала на негативный комментарий клиента, заявив, что деньги зарезервированы.

«Это может занять до 10 дней. Если же в этот срок нам не поступит запрос на списание платежа, то он будет возвращен на доступный баланс Вашей карты», - объяснили в банке.

Правда, последующее объяснение механизма такого резерва оказалось менее понятным. В банке пытались объяснить, что резервируют деньги, чтобы обезопасить продавцов. Мол, необходимо несколько дней, чтобы убедиться, что услуга была оказана. В комментариях к посту службы поддержки написали, что такое объяснение мог придумать только «воспаленный мозг».

Отметим, что ранее клиенты также жаловались на двойное списание денег с карты. Особенно часто такое происходит, когда человек пытается рассчитаться на иностранном сайте.

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