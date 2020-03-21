Українці змушені залишитися без грошей через розпорядження керівництва Приватбанку

Відповідний негативний відгук незадоволений клієнт залишив на тематичному портал Мінфін.

За його словами, йому заздалегідь прийшов грошовий переказ за системою Western Union, але він не зміг зняти валюту.

Чоловік обурюється, чому ПриватБанк не зміг його попередити про зміни, адже установа заздалегідь схвалила заявку на міжнародний переказ.

"Прийшов переказ за системою Western Union, подзвонив на 3700 17 березня зробив замовлення валюти. 18 числа прийшла відповідь від Приватбанку, що ваша заявка (2693) схвалена, можете забрати 19.03 у відділенні. Прийшов, відстояв чергу, повідомляють, що грошей немає. Ну і що це за відношення? Можна було хоча б якось повідомити. І мабуть зовсім погано в Приватбанку, якщо перестали обслуговувати Western Union", - підкреслив він у своєму відгуку.

Співробітник Приватбанку відкинув усі звинувачення і заявив, що ПриватБанк призупинив видачу валюти з 18 березня 2020 року через епідемію коронавіруса.

"Банк продовжує працювати з перекладами системи Western Union. Ви можете, як і раніше, отримувати переклад онлайн на карту через Приват24. ПриватБанк переводить валютообмін в онлайн на час припинення міжнародного авіасполучення. З 18 березня ПриватБанк проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування", - відповів представник банку в коментарях.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив суворі обмеження, валюти не буде: що потрібно знати українцям.

Як повідомляла Politeka, Приватбанк звинуватили в обмані клієнтів: «в терміналі стався збій, а потім…».

Також Politeka писала, що відділення Приватбанку будуть закриватися: українцям розповіли, що відбувається.