Україну накриває "депозитна лихоманка" на тлі появи чуток про оголошення дефолту

Про це пише Telegram-канал Легітимний, посилаючись на власні джерела.

Згідно з інформацією, найближчим часом на українські банки чекають важкі часи.

Як відомо, банки вже зараз закривають частину своїх відділень і урізують графік роботи нібито на тлі карантину через епідемію коронавіруса.

"Інсайд, що банки зараз закривають частину відділень, а також скорочують час роботи, вже підтверджується. Вже зараз починається «депозитна лихоманка» по зніманню гривневих депозитів з банків. Люди знімають гривню і намагаються викуповувати долар. Також люди забирають свої депозити в банках, тому що бояться інформації про дефолт", - сказано в повідомленні.

Інсайдери стверджують, що якщо панічні настрої будуть наростати, то складеться ситуація, гірше ніж в 2014-2015 роках.

«Все це спровокує банкрутство багатьох банків.

Якщо панічні настрої будуть наростати, то все може бути гірше, ніж навіть у 2014-15 році в банківській сфері, коли «банкрутували банки», - підкреслили в Легітимному.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні лопнув черговий банк. Згідно з інформацією, відомий український банк "Фортуна-Банк" завершив процедуру ліквідації.

Зокрема, до Єдиного державного реєстру були внесені дані про те, що АТ "Фортуна-Банк" припиняє свою діяльність як юридична особа.

Також повідомляється, що держава компенсувала "Фортуні-Банку" майже 97% від загальної гарантованої суми. Відповідно, залишилося багато українців, яким не відшкодували кошти після вкладів.

"В рамках виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ "Фортуна-Банк" отримано 88,6 млн грн, що становить 96,7% від загальної гарантованої суми", — поінформував ФГВФО.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив суворі обмеження, валюти не буде: що потрібно знати українцям.

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