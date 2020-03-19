ПриватБанк в умовах карантину продовжив термін дії своїх карток для виплат

Українці зможуть продовжувати користуватися картками банку з вичерпаним терміном дії три додаткові місяці, якщо закінчення строку дії картки припадає на період карантину. Таке оголошення зробили в прес-службі Приватбанку.

Мова йде про зарплатні, пенсійні і соціальні картки з закінченим терміном дії.

Таким чином, клієнтам не потрібно буде йти у відділення або замовляти доставку для перевипуску картки. Термін дії всіх карток для виплат і карт для виплат Gold продовжиться на 90 діб автоматично. Ці картки будуть працювати як звичайно: без будь-яких обмежень. Клієнти зможуть проводити платежі онлайн і оффлайн, здійснювати покупки онлайн і інші транзакції.

«На період карантину ПриватБанк рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговій мережі картами або електронними гаманцями», - повідомили в прес-службі.

Раніше ми повідомляли про те, що карантин серйозно вдарив по роботі націоналізованого Приватбанку. Про це поінформувала прес-служба установи.

Зокрема, ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Як підкреслили в прес-службі, таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

У прес-службі зазначили, що з 18 березня ПриватБанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний додаток Приват24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

"Пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджується для безпеки клієнтів в період карантинних заходів проти коронавіруса і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону", - сказано в повідомленні прес-служби націоналізованого банку.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив суворі обмеження, валюти не буде: що потрібно знати українцям.

Як повідомляла Politeka, Приватбанк звинуватили в обмані клієнтів: «в терміналі стався збій, а потім…».

Також Politeka писала, що відділення Приватбанку будуть закриватися: українцям розповіли, що відбувається.