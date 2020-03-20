Це вже не перший такий випадок

Клієнти ошелешені сервісом націоналізованого Приватбанку

Свою історію на тематичному порталі Мінфін виклала незадоволена клієнтка.

Вона розповіла, що перекладала з карти Приватбанку гроші на рахунок в іншому банку, але раптово вони "зникли".

Клієнтка також зазначила, що кошти зависли в системі: вони не дійшли одержувачу, і на її карту назад не повернулися.

"Схоже Приватбанк не працює. Я переклала з Альфа-Банку гроші на картку Приватбанку, раніше це займало 3 години, зараз мені написали, що оплата не пройшла, нібито неправильні реквізити, місяць тому все було добре, а тепер ні грошей не повернули, ні на картку не зарахували. Я намагаюся більше доби зв'язатися з оператором, крім музики нічого немає, телефонувала в різний час доби. Дайте відповідь будь ласка, Приватбанк працює або пішли на карантин і де мої гроші?", - вона задалася питанням.

Співробітник ПриватБанку відкинув усі звинувачення та порекомендував клієнтці звернутися до банку, на карту якого вона перераховувала кошти.

"У разі, якщо оплата не пройшла, рекомендуємо звернутися в підтримку Вашого банку з питання повернення, і уточнити у одержувача актуальні реквізити для переказу. Також хочемо звернути Вашу увагу на те, що міжбанківський переказ виконується в строк до трьох робочих днів. У свою чергу, одержувач завжди може звернутися з квитанцією в нашу підтримку для перевірки інформації про надходження переказу", - підкреслив він у коментарях під відгуком.

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