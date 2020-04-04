Такого не было даже в 2008 году

Эпидемия китайского вируса серьезно ударила по мировой экономике

Об этом во время брифинга заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Politeka.net.

По ее словам, ситуация с мировой экономикой сейчас намного хуже, чем в 2008-2009 годах.

Георгиева также предупредила, что из-за пандемии китайского вируса мировая экономика почти остановилась.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», - заявила глава МВФ во время брифинга.

Как утверждает Кристалина Георгиева, больше всего от последствий опасного вируса страдают развивающиеся страны, поскольку у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», - заявила она и добавила, что МВФ может задействовать свой резерв в размере $1 трлн.

Ранее мы рассказывали о том, что Верховная Рада утвердила законы, которые требовал МВФ для выделения Украине $10 млрд.

Не исключено, что благодаря новому траншу курс доллара в Украине нормализуется. По словам советника главы государства Олега Устенко, курс гривны к доллару может находиться в пределах до 30 гривен за один доллар на конец текущего года.

По мнению экономистов, это несложно будет сделать. В первую очередь, благодаря кредитам из-за рубежа. Он подчеркнул, что речь идет о деньгах не только от МВФ, но и от Международного банка и европейских структур. Параллельно с этим свою роль сыграет государственный резерв Украины.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.