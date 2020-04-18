Вот это сюрприз от власти

Украинцы получат квитанции на оплату налога за "лишнюю" недвижимость

Так, платить придется за каждый "лишний" квадратный метр. "Лишним" может считаться площадь, которая превышает 60 кв.м для квартир и 120 кв.м для домов.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, а также уточняется, что это может произойти до 1 июля 2020-го.

Размер налога составляет не более 1,5% прошлогодней минималки за каждый квадрат.

- 41,7 грн – за каждый "лишний" квадрат;

- 25 тысяч гривен – за квартиру от 30 кв.м и дом от 600 кв.м.

Но есть несколько важных моментов:

первое - налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Например, сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. То есть, город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

второе - сократить могут и ставку налога, а вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет.

В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов.

При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн - по 41,7 грн за каждый квадрат.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

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