Украинцы получат квитанции на оплату налога за "лишнюю" недвижимость

Так, платить придется за каждый "лишний" квадратный метр. "Лишним" может считаться площадь, которая превышает 60 кв.м для квартир и 120 кв.м для домов. 

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, а также уточняется, что это может произойти до 1 июля 2020-го.

недвижимость квартира

Популярные статьи сейчас

Ослабление карантина: Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт

Кравец из "Квартал 95" откровенно рассказала о проблемах: "Можно сойти с ума! Это варево..."

Покушение на Авакова, яд в воздухе Украины и закрытие банков – главное за ночь

Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли: «Я мучаюсь, это просто безумие!»
Показать еще

Размер налога составляет не более 1,5% прошлогодней минималки за каждый квадрат.

- 41,7 грн – за каждый "лишний" квадрат;

- 25 тысяч гривен – за квартиру от 30 кв.м и дом от 600 кв.м.

Но есть несколько важных моментов:

первое - налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Например, сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. То есть, город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

мошенники недвижимость

второе - сократить могут и ставку налога, а вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет.

В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов.

При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн - по 41,7 грн за каждый квадрат.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Также Politeka писала, что крах цен на квартиры не остановить, стройки замораживаются: что будет с рынком недвижимости после карантина