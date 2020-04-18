Украинцы получат квитанции на оплату налога за "лишнюю" недвижимость
Так, платить придется за каждый "лишний" квадратный метр. "Лишним" может считаться площадь, которая превышает 60 кв.м для квартир и 120 кв.м для домов.
Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, а также уточняется, что это может произойти до 1 июля 2020-го.
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Размер налога составляет не более 1,5% прошлогодней минималки за каждый квадрат.
- 41,7 грн – за каждый "лишний" квадрат;
- 25 тысяч гривен – за квартиру от 30 кв.м и дом от 600 кв.м.
Но есть несколько важных моментов:
первое - налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Например, сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. То есть, город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.
второе - сократить могут и ставку налога, а вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет.
В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов.
При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн - по 41,7 грн за каждый квадрат.
Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.
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