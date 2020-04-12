Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы

А вам слабо на аватарку выставить фотку с паспорта?

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Наш мир таков, что туалетная бумага с ароматом персика пахнет лучше и сильнее, чем персик из магазина.

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В верхнем ящике стола у меня всякий хлам, которым я не пользуюсь. Особенно бросаются в глаза трудовая, загранпаспорт и диплом.

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— Доченька, съешь котлетку за папу! А теперь картошечку за маму!

— Мама, прекрати! Мне тридцать пять лет!

— Не ори на мать! Тридцать пять лет ей! А закусывать так и не научилась!

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Мужчины живут меньше, потому что они чаще касаются дверных ручек, чтобы открыть двери женщинам.

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Гуляет супружеская пара.

Полиция:

— Нарушаете.

Жена:

— Я своего кобеля выгуливаю.

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— Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности.

С таким неврозом люди живут очень долго.

— А я, доктор, сколько протяну я?

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Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и орет:

— Помогите, спасите, аууууууу …

Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Возвращается, медведь из берлоги вылез:

— Чего спать не даешь?

— Да заблудился я …

— А кричишь чего?

— Так может, кто услышит …

— Hу, я услышал, легче стало? …

***

Новые батарейки «Дети прокуроров».

«Дети прокуроров» никогда не сядут.

***

Офис, привезли мебель.

— Надеюсь, это не из Китая приехало?

— Да нет, что вы, хорошая итальянская мебель.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.