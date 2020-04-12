Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы
А вам слабо на аватарку выставить фотку с паспорта?
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Наш мир таков, что туалетная бумага с ароматом персика пахнет лучше и сильнее, чем персик из магазина.
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В верхнем ящике стола у меня всякий хлам, которым я не пользуюсь. Особенно бросаются в глаза трудовая, загранпаспорт и диплом.
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— Доченька, съешь котлетку за папу! А теперь картошечку за маму!
— Мама, прекрати! Мне тридцать пять лет!
— Не ори на мать! Тридцать пять лет ей! А закусывать так и не научилась!
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Мужчины живут меньше, потому что они чаще касаются дверных ручек, чтобы открыть двери женщинам.
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Гуляет супружеская пара.
Полиция:
— Нарушаете.
Жена:
— Я своего кобеля выгуливаю.
***
— Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности.
С таким неврозом люди живут очень долго.
— А я, доктор, сколько протяну я?
***
Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и орет:
— Помогите, спасите, аууууууу …
Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Возвращается, медведь из берлоги вылез:
— Чего спать не даешь?
— Да заблудился я …
— А кричишь чего?
— Так может, кто услышит …
— Hу, я услышал, легче стало? …
***
Новые батарейки «Дети прокуроров».
«Дети прокуроров» никогда не сядут.
***
Офис, привезли мебель.
— Надеюсь, это не из Китая приехало?
— Да нет, что вы, хорошая итальянская мебель.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.