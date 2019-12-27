В сети появились фото новогодней елки в Евпатории (Крым)

Как оказалось, в центре города установили елку неприглядного вида, что может свидетельствовать о не свовсем хороших дела в Крым, пишет Рoliteka.net. Снимки обнародовал пользователь RoksolanaToday&Крым в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах можно рассмотреть дерево, которое выглядит сухим и безжизненным. Несчастную елку украсили, из-за чего ее внешний вид вызывает еще больше вопросов.

"Столько лет она радовала горожан и гостей. Украшения на ней для меня выглядели будто бы кто-то гирлянду на умирающего натянул. Такое сложилось впечатление...Зачем украшали?...Непонятно... Убранство на ней выглядит как глумление глумление над мертвым", - написал автор поста.

Публикация вызвала бурную реакцию в сети.

"Некрофилы", "Тю... А шо ей вода нужна?!?!", "Вы не понимаете, это подсгнившее «величіє»", "Не выдержала оккупацию", "Как и все на россии", "Печально!", "ветки для создания елки сохранили с прошлого нового года?", "Даже не пойду на нее смотреть. Очень жаль, что не выдержала злой судьбы", - написали пользователи сети.

Напомним, пользователи сети в Крыму засняли женщину, которая расцеловала поезд.

На полуостров начали прибывать первые поезда из России.

Люди по-разному реагируют на данное событие. В частности, одна из женщин сильно обрадовалась.

На видео видно, что на поезде написано слово "Ура" помадой, далее женщина красит губы и припала ими к прибывшиму вагону серого цвета. За кадром также кричат: "Ура!".

Видео собрало несколько комментариев и реакций в виде смайликов от пользователей сети.

"Интересно, как называется данный вид извращения?", "Букву "Д" пропустила, как мне кажется. Либо три ошибки в слове.))", "Там унитазы надо проверить, чьих будешь", - пишут пользователи сети.

В Крыму расцеловали поезд В Крым прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Местные жители встретили его с радостью, одна женщина даже расцеловала вагон поезда Видео: 360tv ru / Telegram Gepostet von Юг. МБХ медиа am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Ранее мы сообщали, что туристам, которые желают поехать в аннексированный Крым на новогодние праздники посоветовали этого не делать.

Как оказалось в аннексированном Крыму оккупанты желают закрыть главный туристический объект - уникальный парк львов «Тайган».

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.