Заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова всколыхнула сеть, собрав множество комментариев
Так, Песков заявил, что Путин в последнее время ест один-два раза в день и пьёт два-три раза в день.
Такие слова политика вызвали волну негодования среди пользователей сети - большинство из них сочли такие слова неуместными.
"Вообще-то, слова Пескова обнадеживают", "Ждем день, когда он перестанет есть и пить", " Чует карлик? Скоро, скоро", " Теперь все понятно, откуда столько бредней - не закусывает толком!", "Перед смертью Сталина и температуру его каждый день сообщили через СМИ ( читала где-то об этом). ... У нашего, судя по информации приближенных, стадия предпоследняя?", " Не ссыт, не срет, все о россиюшке думает", "А срет сколько? Не посчитал? Распоясался Песков, вообще работать не хочет", - писали в сети.
Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью, поразив видом: "Лицо подкачало"
Повзрослевшие дети Киркорова поразили внешним видом, фото облетели сеть: «одно лицо с…»
В сети всплыли фото Каменских с огромным животом: "Не скрывает, что..."
Королева потрясла сочным прелестями перед бывший мужем: "Куда смотрит Тарзан?"
Ранее художник-карикатурист Алеша Ступин изобразил Владимира Путина в туалете: он стоит со спущенными штанами и готовится закинуть вдаль то, что зачерпнул рукой из унитаза (несложно догадаться, что).
При этом одна мелкая деталь бросается в глаза: на президенте развевается галстук красного цвета - в таких часто появляется на публике американский лидер Дональд Трамп.
Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!"
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе