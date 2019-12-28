Заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова всколыхнула сеть, собрав множество комментариев



Так, Песков заявил, что Путин в последнее время ест один-два раза в день и пьёт два-три раза в день.

Такие слова политика вызвали волну негодования среди пользователей сети - большинство из них сочли такие слова неуместными.



"Вообще-то, слова Пескова обнадеживают", "Ждем день, когда он перестанет есть и пить", " Чует карлик? Скоро, скоро", " Теперь все понятно, откуда столько бредней - не закусывает толком!", "Перед смертью Сталина и температуру его каждый день сообщили через СМИ ( читала где-то об этом). ... У нашего, судя по информации приближенных, стадия предпоследняя?", " Не ссыт, не срет, все о россиюшке думает", "А срет сколько? Не посчитал? Распоясался Песков, вообще работать не хочет", - писали в сети.



Ранее художник-карикатурист Алеша Ступин изобразил Владимира Путина в туалете: он стоит со спущенными штанами и готовится закинуть вдаль то, что зачерпнул рукой из унитаза (несложно догадаться, что).