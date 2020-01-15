Это было очень похоже на антиутопию

В то время как все усилия российской пропаганды были брошены на трансляцию официального послания Владимира Путина Федеральному собранию, пользователи Twitter вели свою версию

Тезисы Путина сопровождались едкими замечаниями и шутками, передает Politeka.net

В послании Путин предложил изменить Конституцию, дать больше полномочий Госдуме и пообещал кормить школьников горячими обедами с первого по четвертый классы.

Кроме того, Путин посетовал, что россияне рожают меньше, чем требуется, поэтому теперь материнский капитал будут давать и за первого ребенка тоже.

Российская пропаганда приложила все усилия, чтобы о послании узнали все. Речь Путина транслировали повсеместно. Пользователи выкладывали факты, что даже на вершине горы Эльбрус велась трансляция. Этот факт стал поводом для шуток.

Также пользователи признаются, что им даже страшно было включать утюг - вдруг там тоже выступает Путин.

Пародии нашлись и на темы популярных антиутопий и фильмов о пропаганде.

А так выглядела трансляция с Эльбруса

Пользователи также посмеялись над клише российского лидера и роспропаганды.

Также стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.

Так, во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию он предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".

Поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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