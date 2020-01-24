Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк потролил британских коллег огромным тату на спине
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Зоряна Шкиряка
У себя на спине Шкиряк сделал татуировку в виде крупного красно-черного трезубца. Под тризубом выбита надпись: Glory to the Heroes (Слава Героям).
В подписи к снимку Зорян Шкиряк объснил мотив своих действий. Тризуб стал реакцией на действия британских властей, которые включили украинский национальный символ в список террористических обозначений. После вмешательства украинских дипломатов, ошибка была исправлена и тризуб удалили из реестров "запрещенной" символики.
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“Великобритания признала ошибку и удаляет украинский герб – трезубец – из своего пособия об экстремизме! Искренняя благодарность нашим дипломатам и нашим верным друзьям и стратегическим партнерам из Великобритании за оперативную реакцию и по-настоящему справедливое решение!”, – написал Шкиряк.
В комментариях в Instagram и Facebook часть пользователей поддержали поступок Шкиряка. "Во-первых, это-красиво! Во-вторых, Оооочень брутально!)", "О це діло!!!"
Один из комментаторов даже прислал фото своего тату.
Другие отнеслись скептически к показному патриотизму. "В описании профиля ты забыл добавить: до*еб. И ещё можно: гроза Катманду".
Ранее мы писали, что в сети разразился скандал из-за того, что в Великобритании приравняли украинский тризуб к террористической символике. Антитеррористическая полиция Британии разослала медицинским учреждениям и школам документ с перечнем символов террористов и экстремистов. Среди них оказались украинский тризуб и символика полка "Азов". Данный факт вызвал бурную критику в украинском сегменте Сети.
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