Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк потролил британских коллег огромным тату на спине

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Зоряна Шкиряка

У себя на спине Шкиряк сделал татуировку в виде крупного красно-черного трезубца. Под тризубом выбита надпись: Glory to the Heroes (Слава Героям).





В подписи к снимку Зорян Шкиряк объснил мотив своих действий. Тризуб стал реакцией на действия британских властей, которые включили украинский национальный символ в список террористических обозначений. После вмешательства украинских дипломатов, ошибка была исправлена и тризуб удалили из реестров "запрещенной" символики.

“Великобритания признала ошибку и удаляет украинский герб – трезубец – из своего пособия об экстремизме! Искренняя благодарность нашим дипломатам и нашим верным друзьям и стратегическим партнерам из Великобритании за оперативную реакцию и по-настоящему справедливое решение!”, – написал Шкиряк.

В комментариях в Instagram и Facebook часть пользователей поддержали поступок Шкиряка. "Во-первых, это-красиво! Во-вторых, Оооочень брутально!)", "О це діло!!!"

Один из комментаторов даже прислал фото своего тату.

Другие отнеслись скептически к показному патриотизму. "В описании профиля ты забыл добавить: до*еб. И ещё можно: гроза Катманду".

Ранее мы писали, что в сети разразился скандал из-за того, что в Великобритании приравняли украинский тризуб к террористической символике. Антитеррористическая полиция Британии разослала медицинским учреждениям и школам документ с перечнем символов террористов и экстремистов. Среди них оказались украинский тризуб и символика полка "Азов". Данный факт вызвал бурную критику в украинском сегменте Сети.

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