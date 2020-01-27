Российский депутат уснул прямо на заседании политического комитета ПАСЕ

Ситуация в Парламентской Ассамблее Совета Европы остается весьма напряженной для России, чьи полномочия в организации могут ограничить. Впрочем, российская делегация, судя по всему, не особо старается улучшить свой имидж в Ассамблее. Так, на странице Европейской правды в Фейсбук появилось видео, на котором один из представителей России в ПАСЕ запечатлен спящим прямо на заседании (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Как выяснилось, отличился депутат Леонид Слуцкий. На кадрах можно увидеть, как его голова с закрытыми глазами опускается все ниже и ниже, и почти падает на стол, однако в этот момент депутат резко просыпается.

«Наверное, очень хотел работать, готовился ночами», - говорится в комментарии журналистов к видео.

В сети также начали обсуждать этот инцидент. При этом пользователи также шутили о романе Слуцкого со скандальной Натальей Поклонской, которая работает с ним в одном комитете в российской Госдуме.

«Думал о Поклонской и уснул, путенский длб. Гнать всех на рф, нечего Европу посещать, которую они ненавидят», «Героин в действии. Какой там уснул», «Всю ночь с переводчицами в сауне доклад готовил», - пишут люди в соцсетях.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Александр Мережко избран новым вице-президентом ПАСЕ.

В начале новой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы новым главой был избран представитель Бельгии Хендрик Дамс. Он работает в ПАСЕ с 2007 года и в последнее время занимал нейтральную позицию по украинско-российскому конфликту.

В свою очередь, украинский нардеп Мережко был избран вице-президентом Ассамблеи. Это означает, что в случае необходимости он может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах.

Стоит отметить, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ не на шутку разозлило Россию. Так, российская делегация пригрозила покинуть зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в Ассамблее будут ущемлены.

Дело в том, что 27 января депутаты ПАСЕ остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации. Вопрос о полномочиях представителей РФ направлен в комитеты для принятия окончательного решения.

Слуцький заснув у ПАРЄ Росіянин Леонід Слуцький заснув на засіданні політичного комітету в ПАРЄ. Певно, дуже хотів працювати, готувався ночами. Gepostet von Європейська правда am Montag, 27. Januar 2020

Напомним, Украина нанесла мощный удар по России, членство в ПАСЕ под вопросом.

Как сообщала Politeka, возвращение Украины в ПАСЕ: принято судьбоносное решение, стратегия изменилась.

Также Politeka писала, что людей Путина довели до истерики в ПАСЕ, видео попало в сеть: «Что здесь у вас происходит!».