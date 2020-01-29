В начале 2020 года Владимир Путин заявил, что хочет внести изменения в Конституцию

По мнению российского гаранта, закон страны нуждается в ряде поправок, хотя его потенциал и не исчерпан, пишет Politeka.net.

Поправки коснутся Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.

Люди предполагают, что изменения никак не приведут их жизнь к лучшему, а лишь позволят Путину дольше оставаться у власти.

Пользователи сети стали создавать меткие карикатуры, высмеивающие Путина и его Конституцию.

В частности в Твиттере художника Алеши Ступина появилось новое изображение.

На карикатуре изображен мужчина, который трясет перед семьей, состоящей из отца, матери и ребенка, книгой со словом: "Констетуцыя". Мужчина и ребенок стоят в ватниках, а на их шапках виднеются красные звезды.

Сзади мужчины пристроился маленький Путин, который достает из его кармана кошелек, одним словом: "Позорище".

Пост собрал почти 200 лайков и более 50 репостов.

Ранее мы писали, что художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру на Владимира Путина.

На изображении президент якобы крутит барабан, в котором вместо шариков находятся чиновники. Какого достанет – тот и будет министром Правительства России.

«А на самом деле плакать хочется!», «круговорот этого-самого в природе», «дно оказалось на самом верху», «клуб успешных людей», «ротация кадров», - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Елкин в привычном для себя стиле подшутил над российским президентом.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который сидит верхом на лошади под названием "поправки в конституцию", всячески подгоняя ее розгой.

"Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали...", - говорится в подписи к карикатуре.

Сергей Елкин решил высмеять президнета после того же заявления об изменении Конституции.

Сергей Елкин изобразил Владимира Путина, стоящего в помятом костюме, который произносит следующую фразу: "Я же говорил, что нам нужен рывок... Так вот это он и есть!".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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