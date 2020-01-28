Такого от нее не ожидали

Надежда Савченко насмешила украинцев своим новым неожиданным имиджем

Бывший народный депутат сейчас ведет свою передачу на телеканале ZIK. Судя по всему, вместе с местом работы Савченко решила сменить и свой имидж. Так, на одном из недавних эфиров она вдруг перешла от бесед с политиками к разговорам с нумерологами.

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Алексей Голобуцкий.

«Надюха Савченко меняет имидж: вместо привычных Лены Бондаренко и Лены Лукаш пригласила гадалок: в студии сегодня были "астролог, психолог-нумеролог Ирина Орлова и практикующий консультант по диагностике и коррекции судьбы Татьяна Карапетян», - сообщил он.

Политолог предположил, что в будущем и сама Савченко может отойти от политических тем и посвятить себя более нетрадиционным практикам.

«А сама Надюха немного потренируется и начнет в прямом эфире водку у населения заряжать? Главное, чтобы не пробовала массово энурез лечить по телевизору», - пошутил Голобуцкий.

Украинцев не могла не заинтересовать эта тема.

«Там потом не только студию, а весь район надо будет освятить», «Что-то в последнее время пошла мода на гадалок и астрологов», «А она точно будет заряжать? Больше похоже, что будет отжимать», «наверно задавила предыдущих хар…и…змой», «Возможно Надюху пожалеют да закодируют, а то уже мужчин начала перепивать», «В жабу не превратилась?», - пишут люди.

Напомним, до этого Савченко неожиданно для многих встретилась с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим депутатом Еленой Бондаренко. Об этом также писал Голобуцкий.

Он пояснил, что Савченко встретилась с соратницами бывшего президента Виктора Януковича в рамках нового эфира на телевидении. Лукаш и Бондаренко стали гостями программы «Каждый из нас президент» на телеканале ZIK, где Савченко обсудила с ними актуальные вопросы.

Напомним, одиозную Савченко позвали замуж: кто сделал предложение руки и сердца.

Как сообщала Politeka, Савченко в юбке засветила лишнее прямо перед президентом: на фото попал "запретный плод".

Также Politeka писала, что Савченко в колготках посветила телесами перед президентом.