В России священник назвал солдат, которые приступили к срочной службе в штабе ядерных сил, интеллектуально одаренными

Видео эпичного обращения батюшки к военным опубликовали в Twitter-блоге «Усы Пескова».

Он произнес напутственную речь в адрес выстроенных на плацу новобранцев ракетных войск стратегического назначения во время присяги.

Его слова, бесспорно, незабываемые, поэтому процитируем полностью:

- Благословите, батюшка

- А я смотрю, ты не фраер

- Что, простите?

- Не лошок ты, говорю. С божьей милостью pic.twitter.com/4iv3BCjFIc — Усы Пескова (@Sandy_mustache) February 13, 2020

«Очень важно, мои родные, чтобы вы осознали, что в том, что вы будете делать в этот год, находясь в разлуке с родными и близкими, есть высокий смысл. Во-первых, никто и никогда уже в этой жизни земной не сможет назвать вас дебилом, потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Сюда дебилов не берут. Поздравляю, дорогие мамы, у вас умный толковый сын. Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных, тормозов в основном не берем. Давайте-ка помолимся Господу, чтобы вы не тупили, и не затупили девушки, которые вас любят и, надеюсь, ждут. А если затупят – туда им и дорога».

Такая тирада от служителя культа вызвала шквал комментариев в сети. Пользователи не стеснялись в выражениях по поводу увиденного.

«Скоро на феню перейдут и запишут это в Конституцию», «Напрашивается вывод — служить в ядерные силы идут затем, чтоб перестали называть дебилами», «Вывод тот, что в остальной российской армии служат дебилы», «Дегенеративный поп-остолоп», «Речь интеллектуала)))», «Святоша в понятиях, фуфло не толкает», «А в финале поп должен был крикнуть АУЕ И СЛАВА ВОРАМ», «Боец Гундяева», «Блатной в рясе:)», «Батюшка явно переусердствовал в желании говорить с парнями на их молодёжном сленге. Вышло грустно и комично..», – шутят под публикацией.

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