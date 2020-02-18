Таким вы его еще не видели

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который схватился за «ершики» и начал танцевать

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал карикатурист Сергей Елкин в Facebook.

«Все на голосование. Атмосфера праздника», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Путин изображен в костюме с развивающимся на ветру галстуке. В руках он держит два ершика, которые по цвету напоминают флаги России.

«Черлидрером заделался», «Улыбаемся и машем…», «Если только эти цветочки для его погребального венка - то да, это будет праздник!», «Шарик наш», «Скажи, что уходишь - все придём праздновать!», «На похоронах ... порвали два баяна», - пишут они.

Как сообщалось ранее, над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

На этот раз Владимир Путин ярко оконфузился, пытаясь сыграть на рояле.

Архивное видео в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который, по непонятым для всех причинам, продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле», - говорится в подписи к опубликованному курьезному видеоролику.

"А пропаганда убеждает россиян, что у Путина не хватает времени заняться страной. Он один, а проблем много. А вот учиться играть на рояле, водить камаз, кататься на коньках и прочей хернёй, время есть", "Очень напоминает президннта Туркменистана", "Он и летун, и плывун, и рыбак, и лётчик, и подводник, и гребник, и комбайнёр, и хоккеист, и музыкант. Только президентом России так и не стал", "Картонный царь", "Осталось только дуэтом с бузовой спеть", "Омерзительно...", "А без рук слабо?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Смирнова.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".