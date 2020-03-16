Российский президент Владимир Путин стал героем новой политической карикатуры

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления карикатуры стали пандемия коронавируса и "военный парад", который Россия традиционно проводит на Красной площади 9 мая.

В привычном для себя стиле российского президента Владимира Путина высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который пытается уговорить лидеров США, ФРГ и Франции приехать на парад 9 мая.

"Вы должны непременно приехать на мой парад победы", - обратился Путин к своим коллегам. Но на его приглашение отреагировал только коронавирус COVID-19: "Я буду обязательно".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что коронавирус приедет к Владимиру Путину на "коронацию".

"Да пусть они встретятся наконец - два мерзких коронованных вируса!", "Приедет на коронацию", "А кто не приедет - отключим газ", "Приезжай коронавирус. На трибуну почихать", "Будете скандалить — увидимся в суде!", - шутят они в комментариях под едкой карикатурой Елкина.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин огорошил россиян своим диагнозом.

Поводом для появления едких комментариев стало заявление пресс-секретаря президента РФ о том, может ли Владимир Путин быть заражен коронавирусом.

"Песков на вопрос «Сдавал ли Путин сдавал анализ на коронавирус?»: Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда. Все, что нужно для защиты президента, все делается", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин явно болен и эту информацию Кремль скрывает.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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