Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится московский карантинный центр по коронавирусу и тут же об этом пожалел

Дело в том, что внимательные пользователи уличили российского лидера в очередном "спектакле". Одним из пациентов, с которым общался Путин во время визита, оказался медиком, заведующим отделения.

Об этом сообщил пользователь Твиттера под ником Roustem Adagamov: "Это пациент больницы в Коммунарке, с которым вчера встречался Путин. По какому-то совершенно случайному совпадению он оказался врачом, кандидатом медицинских наук. Коронавируса у него, кстати, не нашли".

Ситуацию тут же стали активно комментировать. Россияне уже и "не сомневаются" в том, что их президент способен на такую постановку.

"Как обычно, разыграл спектакль"

"Не удивлюсь, если по совершенно случайному совпадению он ещё имеет и погоны ФСБ"

"Ахахаха, кто бы сомневался!"

"А мы на Безрукова грешили, а тут целый врач, который участвует в плохом спектакле."

"Скоро он станет безработным врачом"

"Ну что же, мы уже привыкли к постановкам жуликов. Жаль, что смотрящие телевизор пенсионеры не получают правдивой информации."

"До слез"

"сраный стыд! Ссыкливый Пукин в своей манере"

Правда, некоторые в комментариях добавили, что пациент - настоящий и якобы он и не скрывал, что врач.

"Что же Вы, любезный , фейкуете? Парень не скрывал, что он врач и заболел 15-16 марта, потом оказался в Коммунарке. Ждёт 3 й тест на подтверждение коронавируса"

Отличился во время этого посещения больницы и секретарь Путина Дмитрий Песков, попросивший женщину в белом халате снимать все на телефон, который затем уничтожить.

"Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. По "Телеграму" [отправляете], [там] один только контакт, там написано "Дима". Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете", - сказал Песков.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.